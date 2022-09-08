Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Ankara’da irtibat bürosu açtı

Bağımsızlığını kazanan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk irtibat bürosunu açtı.BATMAN (İGFA) - Ankara Çankaya Beştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve Batı Azerbeycan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov’un da katıldığı açılışta konuşma yapan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Batman’lı Mehmet Ali Arslan, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Açılışa Talibov’un yanısıra Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti bakanları ve vatandaşlar katıldı.