Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Dışişleri'nden Aliyev’e destek
Geçtiğimiz günlerde Batı Azerbaycan Toplumu Ofisi'nin açılışına katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mehmet Ali Arslan’dan destek açıklaması geldi.Yenibahar Haber / BATMAN (İGFA) - Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mehmet Ali Arslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Batı Azerbaycan aydınları ile tarihi buluşmasına, tarihi vatalara yeniden sahip çıkmak için çizdiği stratejik yol haritasına ve dile getirdiği önemli mesajlara tam destek verdiklerini açıkladı.
Arlan, "Bizler GZATC olarak stratejik hedeflerimize ulaşmak ve tarihi misyonumuzu hayata geçirmek için tüm gücümüzle vatanımızı teslim alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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