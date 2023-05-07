Son Dakika
Görüş mesafesi 20 metreye düştü!
GÜNDEM 07.05.2023, 15:21
Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde görüş 20 metreye düştü.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Karayolunun Bolu Dağı ile Düzce Karanlıkdere, Kaynaşlı geçişleri ve tünel girişinde görüş mesafesini 20 metreye düşüren sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Polis ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücülerin takip mesafesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Beşiktaş
|32
|68
|3. Fenerbahçe
|30
|67
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|30
|25
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü