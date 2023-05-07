Görüş mesafesi 20 metreye düştü!

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde görüş 20 metreye düştü.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Karayolunun Bolu Dağı ile Düzce Karanlıkdere, Kaynaşlı geçişleri ve tünel girişinde görüş mesafesini 20 metreye düşüren sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücülerin takip mesafesi konusunda uyarılarda bulunuyor.