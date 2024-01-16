Görüntüleri MSB paylaştı... İnler böyle imha edildi!

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri işte böyle imha edildi.ANKARA (İGFA) - Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin görüntülere yer veren bakanlık, "Terör inleri böyle imha edildi" notuyla paylaşımda bulundu.

Hatırlanacağı gibi, Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XAPkvIOtem— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2024