Görme engelliler için 'Yıldız' proje

Yıldız Entegre, ‘Sürdürülebilir İyiliğin İzinde’ mottosuyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Orman ürünleri sektöründe önde gelen üreticilerden biri olan Yıldız Entegre, dünyada ve Türkiye’de ulaştığı büyüklüğü, ‘Sürdürülebilir İyiliğin İzinde’ mottosuyla toplumsal faydaya dönüştürmek için çalışıyor. Bu kapsamda birçok çevreci, toplumsal ve kültürel etkinlik gerçekleştiren şirket, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle belirlenen ortaöğretim ve lise çağındaki 100 öğrenciye, sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve bu yolla özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla ‘WeWALK’ baston ve teknoloji eğitimi hediye etme kararı aldı.

WeWALK akıllı bastonlarının teslim edilmesi için düzenlenen etkinlikte konuşan Yıldız Entegre Pazarlama Direktörü Bengü Metin, “Görme engelli gençlerin, yaşamlarına her anlamda katkı sunacak, hayata daha rahat karışmalarını sağlayacak böyle bir teknolojiyle buluşmalarına destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak, bu çocukların hayata karışma yolculuğunda uzun soluklu yoldaşı olarak yanlarında yer almayı amaçlıyoruz” dedi.

WeWALK kurucu ortağı Kürşat Ceylan da Yıldız Entegre Ailesi’ne destekleri için teşekkür ederek, “Her görme engellinin daha bağımsız ve özgür hareket edebilmesi için WeWALK akıllı baston teknolojisini Türkiye’de geliştirdik ve üretiyoruz. Öncelikle de ülkemizdeki görme engelli öğrencilere ulaştırmak istiyoruz. Çünkü görme engelli çocukların erken yaşta akıllı baston kullanarak bağımsız hareket becerileri kazanması ve teknolojiyi etkin kullanmayı öğrenmesi çok önemli. Bu sayede bugün özgüvenleri ve sosyal hayata katılımları, yarın da iş hayatına dahiliyetleri artıyor. Daha çok görme engelli öğrenciye akıllı baston ve teknoloji eğitiminin ulaşmasına destek olan Yıldız Entegre’ye çok teşekkür ediyor, diğer şirketleri de bizimle yürümeye davet ediyoruz” diye konuştu.