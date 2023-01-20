Görevde yükselmelere ilişkin HSK kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, 1. dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listeye yer verildi.

Listede 389 hakim, 122 savcı ve 338 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Aralık 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayınlandı.

Söz konusu Resmi Gazete'deki karara ve tam isim listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.