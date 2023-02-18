Görenler şok oluyor, bilenler ‘alıştık’ diyor! (ÖZEL HABER)

Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından uzmanlar Marmara Bölgesi için de uyarılarda bulunurken Bursa'da bulunan bir ev gündem oldu. Evin zeminle bağlantısı bulunmazken yapının sağlamlığı da tartışmalara neden oldu.

HÜSEYİN İZCİ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bu yapıyı gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Evin zeminle bağlantısı bulunmazken bina sağında ve solunda bulunan iki yapı sayesinde ayakta duruyor.

BİNANIN ALTINDAN YOL GEÇİYOR

Altıparmak'taki bir sokağın üstüne inşa edilen binanın altından da yol geçiyor.

Depreme karşı ne kadar güvenli olduğu tartışılacak binanın, sağında ve solunda kendisine bitişik iki bina bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da gündeme gelen bu yapı, insanlar tarafından mizah konusu da oldu. Kullanıcılar evin girişinin nereden olduğunu merak ederken binanın ayakta nasıl durduğunu da sorguladılar.