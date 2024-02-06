Meclis toplantısında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Deprem bölgesine giden bir vatandaş olarak söylüyorum ki, gördüğümüz şeyin izahı mümkün değildi" dedi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye meclis üyeleri 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak temennilerini dile getirdiler.

Gündemde yer alan maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Tam bir yıl önce 6 Şubat’ta sabah kalktığımızda 11 ilimizde meydana gelen faciayla karşı karşıya kalmıştık. Açıkça söylemek gerekirse deprem hepimiz için hem bazı şeyleri sorgulama hem de “Ne yapabiliriz biz?” diye hep beraber bir dayanışma örneği gösterdiğimiz önemli bir nokta oldu” dedi.

6 Şubat’tan kısa bir süre sonra deprem bölgesine gittiğini hatırlatan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Deprem bölgesine giden bir vatandaş olarak söylüyorum ki, gördüğümüz şeyin izahı mümkün değildi. Aldığımız bilgilere göre Hatay halen daha kendine gelebilmiş değil. Bir daha böyle acılar yaşamayacağımız gibi oradaki problemlerin de bir an önce çözülmesini en önemli esaslardan biri olmalı. Nitekim vatandaş çok yalnız hissettiği bir dönemden de geçti. Umut ediyorum ki, bir an önce problemler çözülecektir. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun” dedi.

Meclis üyeleri de 6 Şubat Depremi’ni anarak bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ettiklerini dile getirdiler.

Öte yandan 6 Şubat 2023 sabahı deprem felaketi ile uyanan ve hiç zaman kaybetmeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in birlik ve dayanışma çağrısı ile harekete geçen Efes Selçuk Belediyesi, halkından büyük desteği ile önemli bir dayanışma örneği göstermişti.

İlçe halkı ile dayanışma içerisinde toplanan yardımları deprem bölgesine ulaşılmasını sağlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca sık sık deprem bölgesine giderek depremden etkilenen vatandaşların acısına ortak oldu.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, depremin ardından Efes Selçuk’ta Afet risklerine karşı dayanıklı kent konferansına ev sahipliği yapmış, bununla ilgili çalıştay düzenlenmesini sağlamıştı. Ayrıca Afet Müdürlüğünün de kurulduğu Efes Selçuk’ta olası depreme karşı plan ve hazırlıkların yapıldığı ve yine deprem komisyonu oluşturulmuştu.