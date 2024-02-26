Gördes’te Cumhur İttifakı Seçim Bürosu açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol ile birlikte Cumhur İttifakı Gördes Seçim Bürosunun açılışını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes ilçe programında Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışını yaptı. Başkan Ergün'e Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti İlçe Başkanı Halil Erden, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak, KAÇEP Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Eren eşlik etti. AÇILIŞ DUALARLA YAPILDI Yapılan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Değerli Belediye Başkanım Gördes için yapacak daha çok işimiz var demiş. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz demiş. Bundan kim kazanacak, Gördes kazanacak. İnşallah Rabbim utandırmasın. Bu açılan seçim ofisinin Gördes’e hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah bunun karşılığı 31 Mart'ta sandıkta oylar olarak bizlere dönecektir. Rabbim utandırmasın mahcup etmesin. Bugüne kadar Büyükşehir olarak Muhammet Başkanımı hiçbir zaman geri çevirmedik. Kendisi ile aynı çizgide, aynı doğrultuda inşallah yine aynı şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.