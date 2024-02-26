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Gördes’te 1004 üreticiye 230 ton gübre desteği

GÜNDEM 26.02.2024, 15:15
Gördes’te 1004 üreticiye 230 ton gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes’te çiftçilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı gübre desteği kapsamında 1004 üreticiye 230 ton gübrenin törenle teslim edildiği buluşmada Başkan Ergün, desteklerinin devam edeceğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik gübre desteği programı, Gördes ilçesiyle devam etti. Düzenlenen törenle Gördesli 1004 üreticiye toplam 230 ton gübre teslim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti İlçe Halil Erden, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak, KAÇEP Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Seher Eren, Oda Başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

TOPLAMDA 3150 TON GÜBRE DESTEĞİ Üreticilere yönelik desteklerinin devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bizler, çiftçimizi her zaman başımızın tacı bildik. Üretken belediyecilik anlayışımızla Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana tarımsal ve kırsal kalkınmaya çok büyük ve önemli desteklerimiz oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl, çiftçimize bütçemizden 150 milyon lira gibi bedel ayırdık. 2024 yılı desteklemelerimiz kapsamında Manisa genelinde başlattığımız 1.850 ton gübre dağıtım törenlerine bugün Gördes ilçemizde devam ediyoruz. Gübre desteğimiz, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 1.300 tondu. Bu yılki 1.850 ton desteğimizi dahil ettiğimizde toplamda 3.150 ton gübre dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Rabbim, bereketli ürünler versin inşallah” dedi.

GÖRDESLİ ÜRETİCİLERE 9 MİLYON 435 BİN TL’LİK DESTEK Gördes’te tarımsal ve kısal kalkınmaya yönelik destekleri anlatan Başkan Ergün, “Gübre desteğimizin yanı sıra Gördes ilçemize; 57 adet Sera, 62 Ton Hububat ve Yem Bitkisi Tohumu, 88 Bin 630 adet Meyve Fidanı, 13 Bin 550 Adet Plastik Kasa, 9 Bin 100 Adet Plastik Sepet, 1.780 adet Zeytin Toplama Örtüsü ve Üzüm Sergi Bezi, 71 adet Damızlık Koç ve Teke, 20 Adet Tarım Makinesi, 2 Adet Taral Doldurma Tesisi, 32 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapımı, 72 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Temizliği, Sulama kooperatiflerine 3 Bin 604 metre PVC boru desteği gibi çok sayıda hizmeti çiftçimize sunduk. Tüm bu saydıklarımla birlikte Gördesli çiftçilerimize bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 9 milyon 435 bin lirayı bulan desteğimiz oldu” dedi. 

10 MİLYON LİRALIK TARIM MAKİNESİ GELİYOR Çiftçiye desteklerinin hiç bitmeyeceğini ifade eden Başkan Ergün, “Biraz sonra 24 milyon 50 bin liralık bir bütçe ayırdığımız, toplamda 1.004 üreticimizin yararlanacağı 230 ton gübrenin teslimini yapacağız. Yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz hibe desteğiyle sağlayacağımız bu katkının çiftçimize önemli bir can suyu olacağına inanıyorum. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir, her zaman çiftçisinin yanında olacak. Bundan emin olunuz. Tarım Makineleri Parkı Projemiz kapsamında yeni makine ve ekipman alım sürecini başlattık. Ayrıca mahallelerimiz ve kadın kooperatiflerimiz için yaklaşık 10 milyon liralık bir destekleme yapacağız” diye konuştu. KOÇ DESTEĞİ, SAĞIM HİJYEN SETİ VE ARICILIK DESTEKLERİ Yeni dönem desteklerinin devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “İl Tarım Müdürlüğümüz işbirliğiyle yaptığımız projelerden olan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında, hayvan yetiştiricilerimize bu yıl 250 koç desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuruları da almaya başladık. Bunun yanı sıra arı üreticilerimize desteklerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi de 5 bin kovana çıkardık. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik 3 bin adet sağım hijyen setlerinin dağıtımına da başladık” dedi.

“ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN” Destekleme projelerine katkı verenlere teşekkür eden Başkan Ergün, konuşmasını şöyle tamamladı: “Köylü Milletin Efendisidir” ilkesiyle ve üretken belediyecilik anlayışımızla üreticilerimizin gelirlerini arttırmaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek. Tüm üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerimizde her zaman bizlerle işbirliği içinde olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze de huzurlarınızda şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, gübre desteğimizin tüm çiftçi kardeşlerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.” BAŞKAN AKYOL VE ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da, üreticiye yapılan destekler nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından üreticilere gübreleri teslim edildi. Gübrelerini Başkan Ergün’ün elinden teslim alan Gördesli üreticiler, teşekkür etti.

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