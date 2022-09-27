Gönül coğrafyası Balkanlar’da ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında oluşturulan heyet bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Balkanlara bir ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - TBMM Kefek Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gerçekleştirilen bu programa katılım sağladı.

Balkanların Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksal, Balkan topraklarının her bir karışı ortak geçmişten bir iz taşıdığına dikkati çekerek, "Bu topraklarla ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, ortak kederlerimiz, sevinçlerimiz var. O nedenle Balkanlar gönül coğrafyamızdan daha öte adeta gönül coğrafyamızın kalbidir" dedi.

Balkanlarda gerçekleşen ziyaretler esnasında yakın zamanda hayatını kaybeden İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete’nin de kabrine bir ziyaret gerçekleştirildi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği, Gümülcine ve İskeçe Müftülüğü , Kuzey Makedonya köyleri ve Üsküp de ziyaretler arasında yer aldı.

Balkanlarda yoğun bir ilgi ve sevgi olduğuna değinen Milletvekili Aksal, "Balkanlardaki soydaşlarımızla var olan gönül birliğimiz çerçevesinde; Osmanlı’dan ecdadımızdan kalma tarihi yapıları görmenin, soydaşlarımızın halen devam ettirdiği ortak gelenek göreneklerimize şahit olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadık. Gördük ki Ülkemize coğrafi sınırlarının ötesinde gönül coğrafyamızdaki sevgi ve teveccüh bambaşka" dedi.