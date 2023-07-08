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Gömbe Panayır Alanı kapılarını misafirlerine açtı

GÜNDEM 08.07.2023, 17:04
Gömbe Panayır Alanı kapılarını misafirlerine açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Gömbe Yaylası'nda bulunan panayır bu yıl da misafirlerini ağırlamak için Modern Panayır Alanı'nı açtı.Afyonkenthaber.com (ANTALYA İGFA)
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Türkiye'nin en gözde yaylalarından biri olan Gömbe Yaylası, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstererek ziyaret ettiği bir panayır olarak tanınıyor. Bu yıl da Gömbe Yaylası'ndaki, Modern Gömbe Panayır Alanı'nın kapılarını misafirlerine açarak, zengin içeriği ve benzersiz deneyimiyle müşterileri cazibesine çekiyor.

Gömbe Panayır Alanı, çevre illerden gelen esnafların katılımıyla renkli bir pazar yerine dönüşüyor. Tezgahlarına sergiledikleri ürünlerle alanı süsleyen esnaflar, ziyaretçilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Panayır alanında eşarp-yazma satışı yapan esnaflardan biri olan Miktat Pekcan, İGF Haber Ajansı ve Afyon Kent Haber mikrofonlarına Gömbe Panayır Alanı hakkında şunları söyledi: "Gömbe Panayır Alanı, 100 yıldır geleneksel olarak kurulmaktadır. Bu panayıra uzun yıllardır katılıyorum. Önceki yıllarda panayır, naylon barakalarda faaliyet gösteriyordu. Ancak Kaş Belediyesi'nin milyonlarca lira harcama yaparak gerçekleştirdiği çalışmalarla, panayır alanı modern bir hale getirildi ve Gömbe Yaylası'na değer kattı. Yapılan çalışmalardan dolayı tüm yetkililere emeği geçen herkese Panayırımız esnafları olarak teşekkür ediyorum. Bizler Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe yaylasında bulunan panayırımıza tüm Türkiye'den misafirlerimizi bekliyoruz. " dedi

GÖMBE PANAYIR ALANINDA 60 İŞYERİ BULUNUYOR

Gömbe Panayır Alanı, 3 bin 432 metrekarelik kapalı bir alana sahip olup, içerisinde tuvalet, kafeterya ve 60 iş yeri bulunuyor. Bu alan, ziyaretçilere rahat bir alışveriş deneyimi sunarken, dinlenme ve keyifli vakit geçirme imkanı da sağlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda alanın çevresi ve çehresi değişerek modern bir görünüme kavuştu. Böylelikle Gömbe Yaylası, hem doğal güzellikleriyle hem de panayır alanıyla unutulmaz bir alışveriş merkezi haline geldi.

Gömbe Panayır Alanı, sadece alışveriş için değil, aynı zamanda serin havası ve yeşillikleriyle sıcaklardan bunalan vatandaşlar için de bir kaçış noktası niteliği taşıyor. Misafirler, burada doğanın tadını çıkarırken, renkli tezgahlarda gezinip çeşitli ürünleri keşfedebilirler. Gömbe Yaylası'nın benzersiz atmosferi ve çeşitlilik sunan panayır alanı, her yaş ve ilgi grubundan insanı kendine çekiyor.

PANAYIR AÇILDI, GÖMBE CANLANDI

Gömbe Panayır Alanı'nın açılmasıyla birlikte Gömbe daha da canlanmış durumda. Ziyaretçilerin artmasıyla beraber bölgedeki turizm ve ticaret hareketliliği de olumlu yönde etkileniyor.

GÖMBE PANAYIR ALANINDA NELER VAR?

Gömbe Panayır alanında Bay-Bayan çocuk iç giyim, züccaciye, bujiteri, kozmetik, hırdavat, ev tekstili, ve aradığınız herşey Gömbe Panayır alanında bulunuyor . Gömbe sakinleri ve işletmecileri, panayır alanına katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtiyorlar.

SERİN HAVADA ALIŞVERİŞ KEYFİ

Gömbe Panayır Alanı, zengin içeriği, modern yapıları ve doğal güzellikleriyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Gömbe Yaylası'nı ziyaret edenler, bu benzersiz panayır alanında alışveriş yaparken, serin havanın ve doğanın tadını çıkarmanın keyfini yaşayacaklar. Gömbe Panayır Alanı, Türkiye'nin vazgeçilmez panayır noktalarından biri olmaya devam ediyor.

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