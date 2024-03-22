Gölmarmara Ayanlar Mahallesi’nde çifte önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar mahallesinde yağışlı havalarda vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almak adına dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, taşkın riskine karşı önlem almak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar mahallesinde dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte taşkınlara karşı çifte önlem alınarak araç ve yaya geçişi de güvenli hale getirildi.

CENGİZ BAŞKANIM HIZIR GİBİ YETİŞTİ Çalışmaları yerinde takip eden mahalle muhtarı Ali Ekren, “Çalışmalardan çok memnunuz. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Sağ olsun her derdimize hızır gibi yetişiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.