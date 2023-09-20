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Gölette erkek cesedi bulundu
GÜNDEM 20.09.2023, 10:11
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan gölette erkek cesedi bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Pazaryeri ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Esere Göleti'nde hareketsiz bir erkek cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede cesedin Mehmet. O.‘ya ait olduğu belirlendi.
Ceset olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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