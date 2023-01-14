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Golden Orkide Awards Of The Years'ta sunucular belli oldu!
GÜNDEM 14.01.2023, 17:02
Geri sayıma geçilen Golden Orkide Awards Of The Years'ın sunucuları belli olduİSTANBUL (İGFA) - 2023 yılının en iyi ödül törenlerinin arasında olması beklenen 4 Temmuz'da düzenlenecek Golden Orkide Awards Of The Years'ta Sunucular Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek oldu.
Kırmızı halı röportajlarını ise Nevide Çiçek ve Sevtap Gül yapacak. Geceye gelen davetliler kokteylde O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve tekrar davet edilmiş Yeşil Kasaba'nın muhteşem repertuvarının olduğu canlı performansı ile keyifli anlar yaşayacak
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|17
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Antalyaspor
|17
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Keçiörengücü
|19
|33
|4. Boluspor
|19
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|19
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|19
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|18
|38
|4. Newcastle
|18
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Liverpool
|18
|29
|8. Brighton
|18
|28
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|19
|18
|14. Everton
|19
|18
|15. Nottingham Forest
|19
|18
|16. Leeds United
|18
|17
|17. West Ham United
|19
|16
|18. Bournemouth
|18
|16
|19. Wolves
|19
|15
|20. Southampton
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Rayo Vallecano
|17
|26
|9. Osasuna
|16
|24
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|17
|18
|13. Sevilla
|17
|18
|14. Getafe
|16
|17
|15. Almeria
|16
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4
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