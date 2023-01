Golden Orkide Awards Of The Years'ta sunucular belli oldu!

Geri sayıma geçilen Golden Orkide Awards Of The Years'ın sunucuları belli olduİSTANBUL (İGFA) - 2023 yılının en iyi ödül törenlerinin arasında olması beklenen 4 Temmuz'da düzenlenecek Golden Orkide Awards Of The Years'ta Sunucular Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek oldu.

Kırmızı halı röportajlarını ise Nevide Çiçek ve Sevtap Gül yapacak. Geceye gelen davetliler kokteylde O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve tekrar davet edilmiş Yeşil Kasaba'nın muhteşem repertuvarının olduğu canlı performansı ile keyifli anlar yaşayacak