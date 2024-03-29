Gölcük’te 79 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılında il genelinde birçok altyapı çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gölcük ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında 79 milyon 161 bin Türk lirası harcama ile toplamda 29 bin 316 metre uzunluğunda yeni altyapı hatları ve depo imalat çalışmaları gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Nüfusu her gün artan Gölcük ilçesi, donanma kenti olmasının yanında bünyesinde barındırdığı serbest bölge ve fabrikalar ile dinamik bir yaşam merkezi olmaya devam ediyor. Kent genelinde olduğu gibi küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı önlem almak, içme suyu kayıplarını azaltmak ve artan nüfus talebine cevap verebilmek için ilçedeki çalışmalarına kesintisiz olarak devam eden İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılında 79 milyon 161 bin Türk lirası harcayarak toplamda 29 bin 316 metre uzunluğunda yeni altyapı hatları ve depo imalat çalışmalarını başarıyla tamamladı.

GÖLCÜK İLÇESİNİN BİRÇOK MAHALLESİNDE ALTYAPI SEFERBERLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Gölcük ilçesinin Donanma, Atatürk, Cumhuriyet, Turgut Özal, İcadiye, Selimiye, Sıretiye, Eski Ferhadiye, İhsaniye, Halıdere ve Ulaşlı Mahalleleri başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmalarını tüm mahallelerde başarıyla gerçekleştirdi. İSU Genel Müdürlüğü ilçede ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği bu çalışmalarında 15 bin 195 metre yeni içme suyu hattı, 11 bin 328 metre yeni kanalizasyon hattı ve 2 bin 761 metre yeni yağmur suyu hattı ile toplamda 29 bin 284 metre uzunluğunda yeni altyapı hatlarını inşa ederek işletmeye aldı. Ayrıca 2 adet yeni içme suyu deposunun inşa edilerek hizmete alındığı ilçede dere ıslah çalışmaları da gerçekleştirildi.

2024 YILINDA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Gölcük ilçesinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahı ve su depo inşa çalışmaları gerçekleştirecek.