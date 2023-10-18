Gölcüklüler insalık dışı saldırıları protesto etti

İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösteren Gölcüklüler, Anıtpark’ta Filistin için tek yürek oldular.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklüler, 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını protesto etmek için Anıtpark’ta bir araya geldi.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarını alan Gölcük halkı, İsrail’in katliama varan saldırılarını protesto ettiler. Eyleme Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde İsrail aleyhine sloganlar atan Gölcüklüler, saldırılar sonucu şehit olan Filistinliler için de dualar ettiler.

“UYGARLIĞIN GELDİĞİ NOKTA AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ”

İsrail’in acımasız saldırılarına tepki gösteren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır.Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz" dedi.