Gölcüklü kahraman şehitler dualarla anıldı

Askeri helikopter kazasında şehit olan Dz.Bnb.Deniz Akdeniz şehâdetinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük, helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerini unutmadı.

12 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Dz.Bnb.Deniz Akdeniz'in şehitlikteki kabri başında; Dz.Ütğm.Çağrı Ceyhan, Rad.Asb.Kd.Üçvş.Mehmet Karakaşoğlu ve Asb.Üçvş.Ömer Burak Öğüt, şehâdetlerinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldılar.

Anma törenine; şehidin ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, şehit akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni şehitler 1 dakikalık saygı duruşu ile başlarken, özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Tören; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.