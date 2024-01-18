Gölcük'ün tamamına 'ULAŞ'acak ekip!

Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile kurulan Ulaşlı Arama Kurtarma(ULAŞ) ekibi, yeni yerinde faaliyetlerine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi sivil toplum kuruluşlarına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan, Ulaşlı Arama Kurtarma (ULAŞ) ekibini, daha önce sebze hali olarak kullanılan yeni yerlerinde faaliyetlerine başladı.

ULAŞ ekibini ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

STK’lar ile iş birliği yapamaya devam edeceklerini ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Özverili ve gayretli çalışmalarıyla takdir ettiğim Dernek Başkanı Sayın Ercan Tekin ve dernek üyesi gençlerimize, Ulaşlı Arama Kurtarma (ULAŞ) ekibi olarak da sürdürecekleri faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi.