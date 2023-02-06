Gölcük'ten 3 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

Kocaeli'de seferber olan Gölcüklülerin elleriyle taşıdığı 3 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde ile yardım kampanyası başlattı.

Yardım duyurusunun yapıldığı ilk anlardan itibaren Gölcüklüler, deprem bölgesindeki kardeşlerine yardım etmek için seferber oldu. Poşetler ve koliler dolusu yardımı elleri ve araçları ile Gölcük Belediyesi meclis girişine getiren vatandaşlar, yardım malzemelerinin paketlenmesinde ve yüklenmesinde de belediye ekiplerine yardımcı oldular.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yardım kampanyasındaki çalışmaları yakından takip etti. Kısa sürede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada; gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren 3 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediye ekiplerince yükleme işlemleri tamamlanan 3 tır, saat 18.00’da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını giderilmesine destek olmak için başlatılan kampanya ise devam ediyor. Kampanyada; gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren yardımlar, Gölcük Belediyesi Meclis Salonu girişindeki Kentsel Dönüşüm ofisi, Gölcük Belediyesi Kavaklı Kongre Sarayı, Değirmendere Çınarlık Meydan’da bulunan Gölcük Belediyesi Sanat Merkezi’nde toplanacak. Yardım etmek isteyen vatandaşlar, belirlenen toplama noktalarına yardımlarını ulaştırabilecek.