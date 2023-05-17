Gölcük'te yıkılan metruk sayısı 120 oldu

Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Yeni Mahalle, 366.Sokak adresinde bulunan orta hasarlı bina ve Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:262 bulunan orta hasarlı binanın yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

RİSKLİ YAPILAR BİR BİR YIKILIYOR

İlçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçemiz genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 120 bina yıkılarak, enkazını kaldırılmış olduk” dedi.