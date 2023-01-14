Gölcük'te kadınların el emeği için satış noktası
Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, Örcün Sultan Baba’da el emeği ürün satış noktası yapımına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi ilçede yaşayan kadınlara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.
Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından Örcün Sultan Baba’da el emeği ürün satış noktasının yapımına başlandı.
Örcün Sultan Baba’da yeniden ihyâ edilen Osmanlı Tarihi Hamamı’na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Mescidi, Mesire alanı, Sultan Kafe ve oyun parkı ve çevre düzenlemesi yanında, çalışmaların sürdüğü projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Satış noktası tamamlandığında, GÖLMEK Kursları’nda el emeği ürünlerini üreten kadınlar, bu alanda satış yapabilecekler.
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|20
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|18
|18
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|19
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|2. M.City
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|7. Liverpool
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|26
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|18
|17
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|18
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|3. Real Sociedad
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|28
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