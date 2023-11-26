Son Dakika

Gölcük'te binlerce kişi Filistin için yürüdü

GÜNDEM 26.11.2023, 09:19
Gölcük'te binlerce kişi Filistin için yürüdü

Gölcük’te binlerce kişi, İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek için yürüdü.KOCAELİ (İGFA) - İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gölcük’te binlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu öncülüğünde Gölcük’te bir araya gelen binlerce kişi ve STK temsilcileri, Filistin’deki katliama tepki göstermek için Kavaklı Kongre Sarayı önünde bir araya geldi. Kongre Sarayı’ndan başlayan Filistin Destek Yürüyüşü’ne Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe temsilcileri, Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu üyeleri, vatandaşlar ve STK temsilcileri katıldı. Yürüyüş İsrail’in yaptığı saldırıları lanetleyen sloganlarla Gölcük Anıtpark’a kadar devam etti. Anıtpark’ta gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“GAZZE’YE YAPILAN BİR İŞGAL HAREKETİDİR”

Kuran tilaveti sonrası kürsüye çıkan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Filistin’de kişi başına düşen günlük su miktarı 3 litre. İnsanlar susuzluktan denize ulaşmaya çalışıyorlar ve oraya giderken de şehit ediliyorlar. İnsanlık dramı yaşanıyor tek kelime ile. İsrail 1967 savaşından sonra işgal ettiği yerleri terk etmedi gibi yeni işgal girişimlerine yine devam ediyor. Gazze’ye yapılan bir işgal hareketidir. Bunu net açık bir şekilde söylemek gerekir. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor, bir katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor. Bundan sonra barış olacağını düşünenler maalesef sükut-u hayale uğrayacak. Çünkü tekraren yine saldırılara başlayacağını söylüyor İsrail. Filistin'in özgürlüğe kavuştuğu, çevresiyle beraber mukaddes olan Mescid-i Aksa’nın özgür olduğu günleri görebilmek ümidiyle katılan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu Sözcüsü Muhammet Güleç, İsrail’in saldırılarına karşı tüm İslam aleminin tek yürek olarak tepki göstermesi ve İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykotun bir yaşam şekline dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Program Filistin’deki katliamda şehit düşen binlerce kişi için yapılan duaların ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 13 34
2. Fenerbahçe 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 13 18
9. Hatayspor 13 17
10. Rizespor 12 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Gaziantep FK 13 15
13. Karagümrük 12 14
14. Sivasspor 12 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 12 13
17. Alanyaspor 13 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 13 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 13 17
10. Boluspor 13 16
11. Adanaspor 13 15
12. Ahlatçı Çorum FK 12 14
13. Manisa FK 12 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. Newcastle 13 23
7. Brighton 13 22
8. M. United 12 21
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Nottingham Forest 13 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Getafe 14 19
9. Rayo Vallecano 14 19
10. Valencia 14 19
11. Las Palmas 13 18
12. Deportivo Alaves 14 15
13. Osasuna 13 14
14. Sevilla 12 12
15. Villarreal 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3