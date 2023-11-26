Gölcük'te binlerce kişi Filistin için yürüdü

Gölcük’te binlerce kişi, İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek için yürüdü.KOCAELİ (İGFA) - İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gölcük’te binlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu öncülüğünde Gölcük’te bir araya gelen binlerce kişi ve STK temsilcileri, Filistin’deki katliama tepki göstermek için Kavaklı Kongre Sarayı önünde bir araya geldi. Kongre Sarayı’ndan başlayan Filistin Destek Yürüyüşü’ne Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe temsilcileri, Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu üyeleri, vatandaşlar ve STK temsilcileri katıldı. Yürüyüş İsrail’in yaptığı saldırıları lanetleyen sloganlarla Gölcük Anıtpark’a kadar devam etti. Anıtpark’ta gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“GAZZE’YE YAPILAN BİR İŞGAL HAREKETİDİR”

Kuran tilaveti sonrası kürsüye çıkan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Filistin’de kişi başına düşen günlük su miktarı 3 litre. İnsanlar susuzluktan denize ulaşmaya çalışıyorlar ve oraya giderken de şehit ediliyorlar. İnsanlık dramı yaşanıyor tek kelime ile. İsrail 1967 savaşından sonra işgal ettiği yerleri terk etmedi gibi yeni işgal girişimlerine yine devam ediyor. Gazze’ye yapılan bir işgal hareketidir. Bunu net açık bir şekilde söylemek gerekir. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor, bir katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor. Bundan sonra barış olacağını düşünenler maalesef sükut-u hayale uğrayacak. Çünkü tekraren yine saldırılara başlayacağını söylüyor İsrail. Filistin'in özgürlüğe kavuştuğu, çevresiyle beraber mukaddes olan Mescid-i Aksa’nın özgür olduğu günleri görebilmek ümidiyle katılan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Gölcük Kudüs Gönülleri Platformu Sözcüsü Muhammet Güleç, İsrail’in saldırılarına karşı tüm İslam aleminin tek yürek olarak tepki göstermesi ve İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykotun bir yaşam şekline dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Program Filistin’deki katliamda şehit düşen binlerce kişi için yapılan duaların ardından sona erdi.