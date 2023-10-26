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Gölcük'te askeri alan 'sosyal yaşama' dönüştürülecek

GÜNDEM 26.10.2023, 12:38
Gölcük'te askeri alan 'sosyal yaşama' dönüştürülecek

Gölcük Belediyesi, Gölcük’e yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürmeyi planladığı 50 dönümlük askeri alanı devraldı. İlçeye nefes aldıracak Donanma Parkı’na dönüştürülecek alanda bir de Açık Hava Deniz Müzesi oluşturulacak.KOCAELİ (İGFA) -  Gölcük Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandıracağı toplamda 50 dönümlük askeri alanı devraldı.

Gölcük Belediyesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde; mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait 46 dönümlük alanın kuzeyinde denize sınır, Beyoğlu Deresi yanındaki 4 dönümlük alanı devralmak için askeri alan içerisinde başlattığı J-9 tipi güvenlikli duvar çalışmasını tamamladı. Tamamlanan çalışmaların ardından 50 dönümlük alanın tamamı Gölcük Belediyesi’ne devredildi.

Devralınan alanda yapılacak 50 dönümlük Donanma Parkı, İzmit Körfezi ile de buluşmuş olacak.Denize cephe ilave alanda; Donanma Komutanlığı içerisindeki açık alanda sergilenen askeri objelerden oluşturulacak “Açık Hava Denizcilik Müzesi” yapılacak.

Gölcük Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, alanı teslim almak için; üssün batı bölgesinde yer alan 3 blok lojmanın esaslı onarımı ve Beyoğlu Deresi sınırına J-9 tipi askeri güvenlikli beton duvarın yapımı tamamlandı.

KÖRFEZ’İN BİR’İNCİSİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Askeri lojmanlardaki onarımın bitmesi sonrası teslim aldığımız, ömrünü tamamlamış mevcut lojmanların da yıkımı sonrası oluşturacağımız ‘Donanma Parkı’ ile ‘Körfez’in Bir’incisi - Donanma Kenti Gölcük’, çekim merkezi haline gelecek yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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