Gölcük Belediyesi maaş kartlarını TROY'a taşıyor

Gölcük Belediyesi, Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız olarak sürdüren İsrail’i destekleyen firma ve ürünlerinin boykotu çerçevesinde personel banka kartlarını TROY’a taşıyacak.KOCAELİ (İGFA) - Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılara tepki göstermek ve İsrail’in bu acımasızlığına dur demek amacıyla başlatılan boykotlar sürüyor. Gölcük Belediyesi de bünyesinde çalışan memur ve işçilerinin banka kartlarını, İsrail’e destek veren firmaları boykot etmek amacıyla; Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.

FİLİSTİN’E UYGULANAN ZULME SESSİZ KALMIYORUZ!

Daha önce, yüzde 100 kendi iştiraki olan GÖLAŞ tesislerinde İsrail menşeli firmaların ürünlerini kaldıran Gölcük Belediyesi, TROY’a geçme kararı alarak boykota destek vermeyi sürdürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm memur ve işçilerin banka kartlarını yerli ve milli firma olan TROY ile değiştireceklerini ve İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.