Gölcük Belediye Başkanı'na Hatay'da önemli görev

Depremde büyük hasar gören Hatay’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehrin tüm ilçelerinin ilaçlanması vektör mücadelesi, dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanması konusunda koordinasyon yetkilisi olarak görevlendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Depremin hemen ardından çok sayıda iş makinesi ve personeli ile bölgeye göreve giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye personelleri ile Hatay Defne’de çalışmalara devam ediyor.

Başkan Sezer; Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında, Hatay Bölge Koordinatörü Amasya Valisi Mustafa Masatlı katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında; Hatay ilinin tüm ilçelerinin ilaçlanması, vektör mücadelesi, dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanması vb işler konusunda koordinasyon yetkilisi olarak görevlendirildi.

Toplantıda; Hatay'da, salgın hastalık çıkmasını engellemek amacıyla; ilaçlama ve dezenfeksiyon vb çalışmalarla hijyenin sağlanmasıyla ilgili, tüm ilçeler ile yardımcı olacak belediyeler arasındaki koordinasyonun sağlanması, konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Başkan Sezer’e yetki verildi.

Görevlendirmenin ardından Başkan Sezer, belediyelerle iş birliği içinde, Defne İlçesi ve Antakya başta olmak üzere; gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalara hemen başladı.