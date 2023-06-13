Gölcük Aquapark tamamlandı... Sıra açılışta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında yaptığı çift kaydıraklı aquapark tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Değirmendere-Halıdere sahil düzenlemesinde çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında çift kaydıraklı aquaparkta sona gelindi. Projeyi gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Aquaparkı yakın zamanda hizmete açacağız” dedi.

Kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerle kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere-Halıdere arasında çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında çift kaydıraklı aquapark da inşa edildi. Başkan Büyükakın yapımı tamamlanan çift kaydıraklı aquaparkı gezdi. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer eşlik etti.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil projesi 37 bin metrekare alana sahip. Projenin 19 bin m²’lik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edildi.

Proje içerisinde yer alan aquaparkta çalışmalar tamamlandı. Proje içerisinde 2 adet spiral kaydıraklı aquapark ve düşme havuzu, sprey action su oyun parkı bulunuyor. Ayrıca aquapark alanında hizmet verecek 185 m2 alana sahip idari bina, lavabo ve soyunma odalarının bulunduğu yapı yer alıyor.

“EN YAKIN ZAMANDA HİZMETE AÇACAĞIZ”

Projeyi gezen Başkan Büyükakın, “İzmit Körfezimizi eski günlerine döndürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfezimizin etrafını yeşil alanlarla çevreleyip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda yapılan ve 37 bin m² alana sahip Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil projemizi tamamladık. Bu proje içerisinde çocuklarımızın hoş vakit geçirmesi için aquapark inşa ettik. İnşallah yakın zamanda hizmete açacağız” dedi. Alan içerisinde 1 adet çocuk oyun grubu, 1 adet fitness alanı, restorasyonu yapılan futbol sahası, futbol sahası idari binası ve kent donatımları vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ SÜRÜYOR

Proje içerisinde ayrıca 45 araç kapasiteli açık otopark, 384 m² kapalı alana sahip restoran binası, 1 adet mescit binasında çalışmalar sürüyor. 384 m2 kapalı alana sahip olan restoran binası tamamlanma aşamasında. Mescit binası ve basketbol sahası vatandaşların kullanıma hazır hale getirildi. 20 bin m2 alanda elektrik ve sulama tesisatı çalışmaları %90 oranında tamamlandı. Bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor.