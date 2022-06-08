Gökyüzünü Diyarbakır'dan izleyecekler

Gökyüzü tutkunları 9-12 Haziran’da Diyarbakır’da bulunan Zerzevan Kalesi’nde buluşacak.DİYARBAKIR (İGFA) - Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başlıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. 9-12 Haziran’da Diyarbakır’da bulunan Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak etkinliğe katılanlar, kale çevresine kurulacak çadırlarda konaklayacak.

Etkinliğe katılmak için online olarak yaklaşık 6 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Bunların 2 bin 600’ünü öğrenciler oluşturdu.

UNESCO LİSTESİNDE

3 bin yıllık tarihi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye’de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, sadece arkeoloji değil, bilim ve gökyüzü ve doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor.

ANADOLU’YA YAYILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ni Anadolu’nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı.

Geçen yıl Diyarbakır’da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır’ın ardından 3-4 Temmuz’da Van’da, 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.

Etkinlik takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.