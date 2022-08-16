Gökyüzün çelik kartallarının teslimatı tamamlandı... ASFAT'tan MSB'ye 'hassas' teslimat

ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen bin adet HGK-82 teslimatı başarıyla tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Hassas Güdüm Kiti (HGK-82) Projesi’nin son kafile teslimatı yapılarak proje takvimi içerisinde başarıyla tamamlandı.

En iyisini en ucuza en kısa sürede en yüksek yerlilik oranı prensibi ile hayata geçiren ASFAT, mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hasassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren Hassas Güdüm Kiti, HGK-82 teslimatları tamamlandı.

Üretilen kitlerde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi alıcısı KAŞİF kullanılmış ve proje kapsamında ayrıca sisteme karıştırmaya dayanıklı anten CRPA entegrasyonunun sağlandığı kaydedildi.

Toplam bin adet HGK-82 kitlerinden bugüne kadar 778 adet konvansiyonel KKS Anten Konfigürasyonlu ve 222 adet Karıştırmaya Dayanıklı Anten Konfigürasyonlu Kit teslimatının tamamlandığı bildirildi.