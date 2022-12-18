GÖKTÜRK-2 10 yıldır görüntülüyor

Millî imkânlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusu, uzayda 10’uncu yılını doldururken, dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde olan milli imkanlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun 18 Aralık 2012 tarihinden bu yana haberleşme konisi içinde herhangi bir aksama olmadan uydudan erişim sağladığını aktardı.

10 yıl boyunca dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat eden GÖKTÜRK-2'nin toplamda 34 milyon kilometrekarelik bir alan görüntülediğine dikkati çekildi.

Hava Kuvvetlerimizin Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrolü gerçekleştirilen GÖKTÜRK-2’nin uzayda bulunduğu süre boyunca kalıcı ve önemli bir arıza ile karşılaşılmadığına vurgu yapılan açıklamada, çarpışmadan kaçınma manevraları da başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Görev geçmişi ile ilgili detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, açıklamada, "Gerçekleşen 103 adet yakın geçiş durumu için 590 adet çarpışma ikaz mesajı alındı. Analiz ve değerlendirmeler sonrası bu ikazlardan 8 adedi için çarpışmadan kaçınma manevrası başarıyla gerçekleştirildi.GÖKTÜRK- 2 uydusunun yörüngedeki görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Ancak yüksek radyasyon dayanımı, kesintisiz ve efektif ısıl kontrolü, üç eksende hassas yönelim kontrolü, uzay ortamı etkilerine yüksek dayanıma sahip pil ve güneş panellerinin kullanımı gibi önlemler ile 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz yapması sağlandı. Uydu görüntüleri ile hâlihazırda; TSK’nın ihtiyaçları, sivil kurum ve kuruluşların ise afet ve acil durum uydu görüntü talepleri ile üniversitelerin akademik çalışmalar kapsamındaki talepleri ücretsiz olarak karşılanıyor" ifadelerine yer verildi.