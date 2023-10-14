Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylar temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Gökova Körfezi, Fethiye Göcek-Dalaman koylarında deniz araçlarından atık alımı yapan 7 teknesi haftalık belirlenen program kapsamında her gün demir alıyor. Büyükşehir Atık Alım Tekneleri günlük programları kapsamında Gökova Körfezi’nde Çamlı, Sedir Adası, Karacasöğüt, Akbük, İngiliz Limanı, Ballısu, Tuzla koylarında iki atık alım teknesi, 9 personel, Göcek-Dalaman koylarında Osmanağa, Kargılı, Boynuzbükü, Bedri Rahmi koyu, Küçük Sarsala, Hamam koyları, Göcek Adası, Yassıca Adası, Tersane koyu, Panço, Göbün, Merdivenli, Binlik Koyu’nda 5 tekne 17 personelle deniz araçlarına hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği başlatıyor. Ekipler, yedi adalar ve Tuzla bölgesinde kıyı temizliği gerçekleştirecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bugüne 175 ton 100 kg. çöp topladı. Yatların uğrak yeri olan koylarda toplanacak olan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edilecek.