Gökmen Çiçek KANKA'larla buluştu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hastaneye gelişi sırasında Başhekim Prof.Dr. Fatih Horozoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, tedavileri devam eden hastalar ve aileleriyle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, tedavileri devam eden hastalar hakkında, Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’ndan bilgiler aldı
Vali Çiçek, hastane ziyareti sırasında, hastane personelleri ve hasta yakınlarıyla da sohbet etti.
Hastanede görev yapan sağlık personeline, “Yaptığınız işin parasal karşılığı yok, hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" diye seslenen Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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