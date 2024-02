Gökhan Dinçer, Bursa Mudanya’nın sorunlarını çözmeyi vadediyor

31 Mart 2024’teki yerel seçimler için geri sayım başladı. Belediye başkan adaylarının saha çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. AK Parti’nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer de sahada.

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak bugün mikrofonumuzu AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e uzattık ve Mudanya'da çözülmesi gereken sorunları sorduk. Bakalım Gökhan Dinçer Mudanya halkına neler vadediyor?

Mudanya’ya dair projelerinden ve Mudanya’nın çözülmesi gereken sorunlarından bahseden Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya’da en büyük problemin iletişim olduğunu vurgulayarak vatandaşın, kamu ile arasındaki iletişim kopukluğunun çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

MUDANYANIN SORUNLARI NELER?

Mudanya’nın iletişim haricinde de birçok sorunu olduğunu ifade eden Dinçer, “Bu sorunlarla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, zaten projelerimizle alakalı Mart ayı içerisinde bir lansman düzenlemeyi planlıyoruz. Ancak Mudanya’daki en büyük sorunun insanlar ile olan iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımızın kamu ile olan iletişim eksikliğini görüyoruz. Bu anlamda vatandaşımızla olan iletişim problemini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Tabii ki de trafik sorunu ile alakalı, otopark sorunu ile alakalı, gençlerimizin istihdam alanları ile alakalı bir sürü projeler üreteceğiz ama dediğim gibi her şeyden önemlisi kamu ve halkın yan yana gelmesini sağlayarak iletişim problemini ortadan kaldırmak en büyük hedefimiz.” şeklinde konuştu.

MUDANYA KÖYLERİNİN TARIMSAL SULAMA PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Köylerde bulunan tarımsal sulama problemlerinin farkında olduğunu dile getiren Dinçer, “Bu sorunla alakalı bizim de Bursa Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları ve proje vaatleri olacak.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, MUDANYANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OLACAK”

Depremin Mudanya’da en büyük sorun olduğunu ve buna karşın hiçbir hazırlığı olmadığını söyleyen Gökhan Dinçer şu ifadeleri kullandı:

“Kentsel dönüşüm ve deprem çok kritik konular arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddelerinden biri olacak ancak deprem her an olabilir. Her an, her dakika depreme hazır halde olmamız gerekiyor. Bizim birinci önceliğimiz, ‘depremle veya herhangi bir afet ile karşı karşıya kaldığımızda ne yapabiliriz?’ sorunun cevabını ortaya koymak ve bununla alakalı çalışmalar yürütmektir. Deprem her an olabilir ve ne yazık ki bizim depremle alakalı hiçbir hazırlığımız yok.”