Gökhan Akça adaylığını açıkladı

Keşan'da Gökhan Akça Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarlığı’na adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gökhan Akça dün Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarlığı adaylığını düzenlediği bir kahvaltılı basın toplantısı ile açıkladı.

Ticaret Borsası Binası’ndaki İlkim Event Toplantı Balo Salonu’nda gerçekleşen toplantıya azaları ile katılan Akça, burada yaptığı konuşmada öncelikle basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı ve daha sonra adaylığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Akça ’nın açıklaması şöyle: “Doğup, büyüdüğüm, esnaflık yaptığımız Aşağı Zaferiye Mahallemize hizmet etmek için bizde varız demek için ekibim ve ben Muhtarlık Adaylığımı açıklıyoruz.Mahalle halkımız takdir eder, bizlere mühürü almayı nasip ederse mahallemizin mahalle halkının kazanacağı muhtarlığın farkını hissedeceği bir dönemi hep beraber yaşayacağımızı umut ediyorum .

Aşağı Zaferiye Mahallemizin ihtiyacı olan taze kanı, yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmeti, vatandaşlarla iç içe bir şekilde mahallemize sunmak için bu göreve talibiz . Aşağı Zaferiye Mahallemizin bir evladı olarak ben ve ekibim elini taşın altına koymaktan çekinmeden hizmet etmek için aday oluyoruz. Keşan’ımızın en köklü mahallelerinden olan Aşağı Zaferiye Mahallemizin tarihine ve geçmişine yakışır,el ele hizmet için oylarınıza talibiz. Sorunları, eksikleri biliyoruz ve bu sorunların çözümü için siz değerli mahalle halkımızdan 31 Mart 2024 Mahalli idare genel seçimlerde desteklerinizi bekliyoruz.”

Akça, aza adaylarının da Mehmet Ertürk, Nuran Çelik, Cemal Tanık, Müjdat Arhatır, Salih Bulut, Aziz Çalen, Mustafa Çakır, Sıtkı Tokmak olduğunu belirtti.