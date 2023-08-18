Gökdere ve Balıklıdere'de ıslahta sona gelindi

Bursa'da olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek için geçtiğimiz yıl yaklaşık 85 kilometrelik dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, dere ıslah çalışmalarını bu yıl da kesintisiz sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Özellikle Uludağ yamaçlarından gelip kenti kuzey güney ekseninde kesen Hacivat, Balıklıdere ve Gökdere’de daha önceki yıllarda ıslah çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu derelerin kalan kısımlarındaki çalışmalara devam ediyor.

Balıklıdere'nin Ankara Yolu güneyinde kalan kısımlarında çalışmalarına devam eden BUSKİ, Gökdere'de de ıslah çalışmalarını hızlandırdı. Setbaşı Köprüsü'nün alt tarafında kalan kısımların ıslahı daha önceki yıllarda tamamlanan Gökdere'nin, Setbaşı Köprüsü ile Maksem Köprüsü arasında kalan bölümündeki çalışmalar hızla devam ediyor. BUSKİ marifetiyle dere yamaçlarına taş duvar imalatı yapılırken, bu sayede yağmur suyu ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi önlenmiş olacak. Aynı zamanda dere yatağı görüntü açısından da bölgeye değer katacak.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenleme ve ıslah çalışmalarıyla birlikte 35 bin metrekarelik alanın taşkın riskinden çıkarılarak, düzenli park-yürüyüş ve dinlenme alanları olarak halkın kullanımına açılacağını söyledi.

Dere ıslahı çalışmalarında sona yaklaşıldığına işaret eden Başkan Aktaş, “BUSKİ marifetiyle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Gökdere ve Balıklıdere’nin geçtiği güzergâhlardaki yerleşim alanları olası sel felaketine karşı korunaklı hale gelmiş olacak. Bunun yanı sıra peyzaj ve aydınlatma çalışmaları ile de dere kenarlarını yürüyüş ve dinlenme alanları olarak halkımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Gökdere ve Balıklıdere’deki ıslah çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bursa’yı her alanda örnek alınan şehir yapabilmenin gayretiyle canla başla çalışıyoruz” dedi.