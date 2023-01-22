Gökçeada'dan iki hasta Çanakkale'ye 'hava'dan sevk edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren bir hasta ile bacağında kırık şüphesi olan bir başka hasta, askeri helikopterle Çanakkale'ye tahliye edildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Gökçeada’da iki hasta vatandaşın Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, "Gökçeada’da kalp rahatsızlığı geçiren vatandaşımız ile bacağında kırık şüphesi olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1617142390216613888