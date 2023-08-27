Göçmen kaçakçılığına 17 tutuklama!
Muğla ve Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleir Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda; 1’i yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 17 kişinin tutuklandığını bildirdi. Gözaltındaki 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.
Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceklerini belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1695760949813170287
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