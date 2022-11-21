Göç İdaresi'nden 'bombalı paket şakası'na açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, üç turist tarafından çekilen videonun, saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olmasının hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde video çeken yabancılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Emniyet Teşkilatı ile koordineli şekilde yapılan araştırmada Türkiye'yi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi’nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Videonun saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olmasının hem sorumsuzca, hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirildiğini belirten Göç İdaresi Başkanlığı, "Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek “bombalı paket şakası” olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir “kapkaç şakası” olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının da kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir. Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını Türkiye’nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Görüntülerde 3 kişiden F.R.’nin 8 Kasım'da, A.O.’nun 10 KAsım'da Türkiye'den çıkış yaptığı anlaşıldığı, halen ülkemizde bulunan diğer yabancının ise Türkiye'den çıkışı için gerekli idari sürecin yürütüldüğü kaydedildi.