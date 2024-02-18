Göç İdaresi: Kötü muamele iddiaları doğru değil

Göç İdaresi Başkanlığı, Geri gönderme merkezlerindeki yabancılara kötü muamele gösterildiği yönündeki iddiaların dezenformasyondan ibaret olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığınca, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, geri gönderme merkezlerine gönderilen yabancılar ile sınır dışı süreçlerine ilişkin gerçek dışı haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği yönündeki açıklamada, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan her bir yabancının öncelikle kayıt altına alındığı ve durumunun bireysel olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Söz konusu haber ve paylaşımlar, yalan ve iftira niteliğinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, geri gönderme merkezlerinin düzenli olarak denetlendiği ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlendiği vurgulandı.

Gece-gündüz demeden titiz ve tavizsiz çalışma yürüten başkanlığın ağır ve mesnetsiz ithamlarda bulunularak saldırıya maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "İlgili kanun maddeleri uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir" denildi.