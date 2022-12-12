Göç İdaresi: Kayseri'deki göçmenler kayıt illerine yönlendirildi

Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri'de düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kayseri'de sosyal medyaya yansıyan ve yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığının altı çizildi.

Kayseri'de göçmenlerin serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin söz konusu kişilerin uluslararası koruma kapsamında olduğu ve kayıt illerine yönlendirildiği vurgulandı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Öte yandan 2022 yılında Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığının altı çizildiği açıklamada, 112 bin 255 düzensiz göçemnin üklkesine dönüşünün sağlandığı ,sadece bu yıl Afganistan'a 62 bin 22 düzensiz göçmenin dönüşünün sağlandığı, Afganistan'a 232 adet özel uçuş düüzenlediği ve sadece bu uçuşlarda toplam 44 bin 70 düzensiz göçmenin ülkesine gönderildiği kaydedildi.