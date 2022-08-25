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Global Net Yatırım uzmanları İGF TV ortak yayınında
GÜNDEM 25.08.2022, 20:00
Global Net Yatırım Danışmanları Bilal Sancak ve Cüneyt Kenar, B Gazete ortak yayınıyla İGF TV üyesi tüm medyalarda canlı yayında…BURSA (İGFA) – Global Net Yatırım Uzmanları Bilal Sancak ve Cüneyt Kenar, B Gazete'de Eliz Cengiz’in moderatörlüğünde “İş Dünyası” programına konuk oldular.
İGF TV’nin B Gazete ile ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan yatırım uzmanları Bilal Sancak ve Cüneyt Kenar, Bursa’nın son yıllarda en çok gelişen ve dev yatırımlarla büyüyen Karacabey ilçesini ele alıyor.
Yatırım uzmanları Bursa’nın batı yakası Karacabey’deki turizm ve ulaşılabilir bir kent olmasının yanı sıra TEKNOSAB yatırımlarıyla büyüyen ilçedeki kazançlı arsa yatırımlarını da öneriyor.
https://youtu.be/L7EuXzMDU9k
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