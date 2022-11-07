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Gizemli kent Bodrum'a ayrı değer katıyor

GÜNDEM 07.11.2022, 09:24
Gizemli kent Bodrum'a ayrı değer katıyor

Muğla'da Bodrum’un Mazı bölgesinde, 1. Derece Arkeolojik SİT alanında bulunan Kissebükü Antik Çağ Kenti kazılarının gizemi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yapılan ön kazı çalışmaları sonucu; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik şapel ve hamam, konutlar, kule ve sarnıçları gün yüzüne çıkarıldı.Marmaris Life / MUĞLA (İGFA) - Muğla Bodrum'da kıyıdan 800 metre sahil şeridine sahip olan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti, 5. ve 7. yüzyıl Bizans dönemine ışık tutacak bilgiler saklaması dolayısıyla arkeolojik açıdan önem taşıdığı belirtiliyor. Antik kentte incelemelerde bulunan Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan’dan bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLI KAZI STATÜSÜNE ALINDI!

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Muğla'ya geldiği günden beri arkeolojik kazılara ayrı bir önem vermiş, valiliğin verdiği destekler sonucunda Muğla'nın her tarafından adeta tarih fışkırmıştı. Bir milyonluk,Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı desteği de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde yer alan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’nde, son bir yıldır Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışmalar meyvelerini vererek Muğla'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi turizmin ünlü ilçesi Bodrum'u da adeta kültürel miras kentine çevirdi ve kazılar sonucu Kissebükü'nde ortaya çıkan gizemli kent, Bodrum'a ayrı bir değer daha kattı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon liralık harcama bütçesi ile Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’ni kültür mirasımıza eklemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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