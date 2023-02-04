Giresun Tirebolu Meydanı kullanıma açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden düzenlenen Tirebolu Meydanı’nı vatandaşların kullanımına açtı.GİRESUN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Piraziz ve Merkez’de başlattığı Giresun turunun ikinci bölümü için yönünü Tirebolu’ya çevirdi. Vatandaşlar, Keşap ve Espiye’de İmamoğlu’nu yollarda karşıladı.

Başkan İmamoğlu, Espiye’de coşkulu bir kalabalığa yaptığı konuşmasında, “Bütün belediyelere destek oluyoruz. Bizim kapımızı çalan her belediyeyle, partisine bakmadan İstanbul'un gücünü paylaşıyoruz. Ve her insanımıza eşit bakıyoruz. 16 milyon insanımıza eşit bakıyoruz. Hepsinin memnun olması için, yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bizi bölmek isteyenlere, parti tercihleri üzerinden insanları ayrıştıran akla karşı iyilikle, güzellikle temiz kalple, ahlakla ve vicdanla mücadele vereceğiz. Ve göreceksiniz; milletimizi üzen, küstüren, ötekileştiren aklı, hep birlikte Mayıs ayında tuş edeceğiz. Bunlar bir avuç insan. İstanbul'da nasıl kazandık? Şimdi Türkiye’de kazanacağız. Bu bir siyasi kazanım olmayacak. Memleket için kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız. Geleceğimiz için kazanacağız. Onun için emin adımlarla yürüyelim” ifadelerini kullandı.

Torun ve İmamoğlu’nun Tirebolu’daki ilk durağı belediye binası oldu. Belediye Başkanı Burhan Takır’ı makamında ziyaret eden Torun ve İmamoğlu, daha sonra ilçenin sahil kesiminde yer alan meydana geçti. İBB’nin katkılarıyla yeniden düzenlenen “Tirebolu Meydan Düzenleme Projesi”, düzenlenen törenle halkın kullanımına açıldı. CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya’nın da katıldığı törende, sırasıyla; Tirebolu Belediye Başkanı Takır, CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, İmamoğlu ve Torun birer konuşma yaptı.