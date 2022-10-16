Gıda kaybına karşı neler yapılabilir? Adım adım israfla mücadele...

Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Bizler gıdaları çöpe atarken, dünya genelinde 800 milyondan fazla insan da her gün kronik açlık çekiyor.ANKARA (İGFA) - Gıda kaybını azaltmak üzere daha iyi gıda hasat mekanizmaları ve uygulamaları geliştirmek en büyük ihtiyaçların başında geliyor.

Tarihten bu yana en yaygın uygulamalardan biri olan tarlada kalan gıdaların toplanması ve yerel gıda bankalarına, barınaklara bağışlamak üzere gerçekleştirilen hasat etkinlikleri bu açıdan daha da önem kazanıyor.

Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bunun 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bireysel olarak yapılabilecek çok şey var.

Her şeyden önce buzdolabınızda eksik olan ürünlere bakmadan alışverişe çıkmamak en basit yöntemlerden biri. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemeden yeni bir ürün almayacaksınız. Çünkü aksi halde çoğu zaman buzdolabında bozulmuş ürünlerle karşılaşmanız mümkün oluyor. Bu nedenle mutlaka alışveriş öncesi ihtiyaçlarınızı kontrol ederek satın alım yapın.

Buzdolabında ve kuru gıda dolabındaki yiyecekleri düzenli olarak kontrol edin ve son kullanma tarihleri yaklaşan gıdaları israfı önlemek adına mutlaka tüketin. Gıda tüketiminde son alınanın daha sonra tüketilmesine, daha önce aldığınız ürünleri ise öncelikli tüketmeye dikkat ederek israfın önünü kesebilirsiniz.

Yemekleri küçük porsiyonlarda servis edin, yeterli değilse tükettikten sonra biraz daha ekleyebilirsiniz. Böylece tabağa fazla alınan yiyeceğin israfını önlemiş olursunuz. Ertesi günün öğle yemeğinde, bir gün önce tüketemediğiniz yiyecekleri değerlendirin.

Pişirdiğiniz yemekler fazla ise daha sonra tüketmek üzere dondurun.

Yiyeceklerinizi sokaklardaki dostlarımız olan hayvanlar ile de paylaşabilirsiniz.

Kimi gıdalar buzdolabında, kimi de dışarıda saklanmalı. Aldığınız gıdaları saklamak için en doğru yöntemleri araştırın ve bunları uygulayın. Bu şekilde aldığınız gıdaları daha uzun süre kullanabilecek ve israfın önüne geçmiş olacaksınız.

Dünyada, gezegendeki herkesi beslemeye yetecek kadar gıda üretiliyor. Buna rağmen Dünya çapında 829 milyon kadar insan her gece aç yatıyor. Küçük çiftçiler, çobanlar ve balıkçılar küresel gıda arzının yaklaşık yüzde 70'ini karşılamalarına rağmen gıda güvencesizliğine karşı özellikle de onlar savunmasızlar. Çatışma, açlığın bir nedeni ve sonucu.

Öyle ki, 2020'de 23 ülkede 99,1 milyon insan için açlığın başlıca nedeni çatışmalar oldu. Dünya çapında beş yaşın altındaki tahmini 14 milyon çocuk, israfın bir sonucu olarak şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Yetersiz beslenen çocukların sadece yüzde 25'i hayat kurtaran tedaviye erişebiliyor. Bu nedenle gıdanızı israf etmeyin, paylaşın.

Açlıkla mücadele etmek zorunda kalan son bir kişi bile kalmayana dek birlikte mücadele etmeye devam etmek zorundayız.