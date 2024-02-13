Gezeravcı'ya TUA'da yeni görev

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarına göre TUA'ya 5 yeni isim daha dahil olurken, Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı'ndaki bir müdürlük ise görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine 6 yeni isim atandı.

Bu isimlerden biri, Uluslararası Uzay Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip Alper Gezeravcı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yönetim kurulu üyesi olarak ataması yapılan diğer diğer 5 üye ise, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan oldu.

Öte yandan aynı kararnamede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proejeler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Afşın Burak Bostancı, görevden alındı.