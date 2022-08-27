GESİAD, İYİ Parti Bursa'yı ağırladı

Bursa Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile İl Başkan Yardımcısı Nevzat Kocakurt’un başkanlığını yaptığı İş İnsanları Komisyonu üyeleri Nermin Ceyhan, Seçil Bulcan Ürküt, Ece Ceylan Eker, Denizhan Sezgin ve Cem Gönen’i dernek merkezinde ağırladı.

BURSA (İGFA) - Ziyarette konuşan ve faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan GESİAD Başkanı Murat Kaya, “İş dünyası olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ama asla umutsuzluğa kapılmıyoruz, her zaman istikrardan yanayız” dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da, Bursa iş dünyasını temsil eden kurumları ziyaret etmeye devam ettiklerini belirtirken, “Üretmek, istihdam sağlamak, ihracat yapmak zorundayız. Ekonomik faaliyetlerine devam eden ve bunları başarıyla yapanları da el üstünde tutmalıyız” diye konuştu.

Genel ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden ziyarette, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, GESİAD üyelerini İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.