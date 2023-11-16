'Germiciler' de 'Kafes'te!

İçişleri Bakanlığı'nın 'Kafes Operasyonu' bu kez Muğla’da yürütüldü. Muğla'da “Germiciler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertilerek 'Kafes'e girdi!ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Bakan Yerlikaya, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldığını kaydetti.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının başının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

15 ŞÜPHELİDEN 10'U TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında çok sayıda tabanca, sahte tapu, dijital materyal ile nakit para ele geçirilirken, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” bu şüphelilerden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1725019628856893498

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.