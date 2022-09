'Geri dönüşüm' bilinci kazandırılmalı... Eğitim müfredatına girmeli

İlk ve ortaokullarda yeni eğitim öğretim yılı başlarken, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün okullarda ders olarak okutulması önerildi.İZMİR (İGFA) - Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer; Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuda bir öneride bulunduklarını belirterek, 6-12 yaş arasındaki çocukların atıkların kaynağında ayrıştırılması bilinci kazanmaları halinde, yaşamları boyunca duyarlı birer yurttaş olacaklarını söyledi.

Geri dönüşüm bilincinin gelişmesinde çocukların eğitiminin taşıdığı önemi yıllardır vurguladıklarını hatırlatan Gençer, “Ülkemizde çok güçlü ve teknolojik altyapısı her geçen gün gelişen bir geri dönüşüm sektörü bulunuyor. Her türlü atığı geri dönüştürebilme kabiliyetine sahip sanayicilerimiz, ülkemiz ekonomisine hammadde üreterek ciddi katma değer ve istihdam yaratıyor. Çocuklarımız, ayrıştırmadan çöpe attıkları her türlü atığın, ülkemizin ithalata daha fazla bağımlı olması anlamına geldiğini öğrenmeliler. Bu bilinci çocuklarımıza aşıladığımızda işimiz çok daha kolaylaşacak.” dedi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasında toplumsal bilinç ve farkındalığın hayati önemde olduğunu sözlerine ekleyen EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer, en azından haftada bir saat ders müfredata girmesi gerektiğini kaydetti.

"Plastikte 1 birim geri kazanılmış malzeme ile 1 birim orijinal malzemenin elde edilmesi arasında 8 kat enerji ihtiyacı farkı vardır" diyen Gençer, "Yeşil Mutabakat sürecinde ülkeler, geri dönüşüm sektörüne çok daha fazla önem vermek zorundadır. Vatandaşlarımızın, sadece plastik atıkların değil, her türlü evsel ve endüstriyel atıkların birer milli servet olduğunun bilincinde olması gerekmektedir" diye konuştu.