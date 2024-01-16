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Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? İznik zeytininin önemi...

GÜNDEM 16.01.2024, 09:22
Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? İznik zeytininin önemi...

Zeytin denilince akla ilk gelen bölgelerden olan Marmara’nın en verimli zeytinleri İznik’te üretiliyor. İnce kabuklu ve küçük çekirdekli yapısıyla dikkat çeken İznik zeytini nasıl üretiliyor? Bu zeytini diğerlerinden farklı kılan nedir?Esmanur GÜLBAHAR - Sergen DURAK - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  Zeytini üreticisi Dinçer Erol İznik zeytinin önemi, tuzlu suyun ve tatlı suyun zeytini nasıl etkilediğini, tüketicinin gerçek ve sahte zeytinyağını nasıl ayırt edeceği hakkında Herkes Duysun mikrofonuna konuştu. Erol, zeytine kalitesini veren en önemli unsurun iklim olduğunu kaydetti.

“ZEYTİN KALİTESİNİ İKLİMDEN ALIR”

500-550 yaşlarında zeytin ağaçlarına sahip olduğunu ve zeytinyağı sektöründe ailesinin 6. jenerasyon olduğunu belirten Dinçer Erol, “İznik Gölü'nün güney cephesinde 32 kilometrekarelik bir alanda sadece zeytincilik ile uğraşılır. Bu bölgede bulunan ağaçların yaş ortalaması başta söylediğim gibi bu civardadır (500-550). Zeytini, özellikle sofralık zeytini ön plana çıkaran bölge bizim bölgemizdir. Gemlik tipi diye adlandırılan zeytinin kaynaksal olarak geldiği en doğru adres güney cephesidir. Güney cephesinin üzerinde özellikle fazla duruyorum çünkü sadece zeytinciliği kapsayan bir bölge diyebilirim. 2. hususumuz ise iklim. Zeytinin anavatanı Beyrut’tur. Ege, Akdeniz, Bandırma, Erdek tarafları deniz kıyısı olduğu için tuzlu su etkisi altında olur, bu sebeple zeytin tuzlu suyun etkisinden dolayı daha iri çekirdekli, daha kalın kabuklu yetişir. Yine söylüyorum, burada en önemli olan şey iklimdir. Ürüne kalitesini veren en önemli unsurların başında iklim gelir.” dedi.

GERÇEK ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Son yıllarda piyasaya sürülen ucuz zeytinyağları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu yağların sağlıksız ortamlarda çeşitli karışımlarla elde edildiğinin gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar, gerçek zeytinyağı ile sahte zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri hususunu merak etmeye başladı.

Dinçer Erol, gerçek zeytinyağı ile sahte zeytinyağını birbirinden ayırt etmek için kullanılan çeşitli yöntemlere de değindi.

Zeytin üreticisi Erol, zeytinin yaklaşık 5-6 saat içerisinde dalından koparılıp yağa dönüştürülürse aroması çok daha belirgin ve lezzetli olduğunu belirterek, "Hakiki zeytinyağındaki en önemli ayrım zeytinyağının donmasından geçer, yağ donar. Aynı höşmerim gibi bir kıvam alır ve boğazımızdan aşağı süzülürken yakıcı bir his verir. Tabii testlerden biri de tuz ruhudur. Ürünü tuz ruhu ile karıştırdıktan sonra zeytinyağı tuz ruhunu kuşkusuz emmelidir. Eğer tam tersi pembemsi bir kıvam alıyorsa o zeytinyağı karıştırma bir zeytinyağıdır, kimyasalı bol bir zeytinyağıdır" diye konuştu.

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