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Genelkurmay'ın görev süresine ayar

GÜNDEM 04.08.2022, 14:47
Genelkurmay'ın görev süresine ayar

Genel Kurmay Başkanlarının 4 yıllık görev süresi, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilecek.ANKARA (İGFA) - Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararnameye göre Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

"Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasından sonra gelmek üzere "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

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